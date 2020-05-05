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Питерец.ру » Спорт » Онлайн-турнир акробатического рок-н-ролла «Танцуем дома»

Онлайн-турнир акробатического рок-н-ролла «Танцуем дома»

0
106
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kfis.spb.ru
Петербургская федерация акробатического рок-н-ролла организовала онлайн-турнир «Танцуем дома»

С 4 мая под эгидой Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла (СПбФАР) проводится онлайн-турнир «Танцем дома».

Турнир включает в себя соревнования в личном первенстве по следующим дисциплинам: мальчики и девочки до 8 лет, юноши и девушки от 9 до 11 лет, юниоры и юниорки от 12 до 14 лет и мужчины и женщины от 15 лет.

В первый день соревнований по адресу vk.com/spbfarr опубликовывается видео с танцевальной программой для отборочного тура. Задача участников – повторить программу максимально точно, с учетом правил и методик вида спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Запись танцевальной программы необходимо прислать на электронный  адрес (competition@spbfarr.ru) в течение 48 часов с момента публикации исходного видео. 
По истечении срока, в течение 48 часов судейская бригада проводит оценку исполнения участниками танцевальных программ. После этого опубликовываются результаты отборочного тура и список спортсменов, прошедших в следующий тур.
По аналогии проходят полуфинал и финал.

8 мая в 11.30 будут объявлены результаты отборочного тура, а уже в полдень состоится публикация видео полуфинала. Итоги полуфинального раунда станут известны 12 мая (в 11.30).

Видео финала представят 12 мая в 12.00.

Результаты объявят 16 мая в 11.30.

Источник: Комитет по физической культуре и спорту
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