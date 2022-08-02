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Питерец.ру » События в мире » Уличный торговец из Нигерии убит средь бела дня в Италии

Уличный торговец из Нигерии убит средь бела дня в Италии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Уличный торговец из Нигерии убит средь бела дня в Италии, что вызвало возмущение в стране

Убийство нигерийца средь бела дня на улицах итальянского приморского городка на глазах у зевак вызвало протесты и возобновило разговоры о расизме и преступлениях против мигрантов в стране в преддверии выборов в следующем месяце.
39-летнюю Алику Огорчукву преследовали, ударили собственным костылем, а затем забили «до смерти голыми руками» нападавший, который также украл его мобильный телефон, сообщила полиция Мачераты.
Видеозапись нападения, которое произошло в восточном прибрежном городе Чивитанова-Марке, была снята прохожим, но в одной части клипа никто не вмешивался физически.

На видео слышно, как женщина кричит «Стой, немедленно остановись», а мужчина кричит: «Вы его убиваете». Кадры были опубликованы итальянскими СМИ после того, как они были опубликованы в Интернете.

Инцидент произошел в 14:00. в пятницу на главной центральной улице Чивитанова-Марке, сказал Лукони. Огорчукву был найден мертвым на месте происшествия медиками, говорится в заявлении полиции, опубликованном в воскресенье.
Офицер полиции Мачераты Маттео Лукони заявил CNN в понедельник, что убийство «не было мотивировано расовой принадлежностью», а в заявлении полиции в воскресенье говорится, что оно, вероятно, было вызвано «мелкими причинами».
Полиция сообщила, что 32-летний гражданин Италии Филиппо Ферлаццо арестован за убийство и грабеж. Один из адвокатов Ферлаццо, Федерика Трифольо, заявила CNN в понедельник, что у его клиента проблемы с психикой, и они намерены подать психиатрическое заключение.

Посольство Нигерии в Риме осудило убийство, заявив, что «инцидент произошел на оживленной улице и на глазах у шокированных зрителей, некоторые из которых сняли на видео нападение, практически не пытаясь его предотвратить».
В посольстве заявили, что сотрудничают с итальянскими властями для обеспечения правосудия и оказания помощи семье жертвы.
Жена Огорчукву Чарити Ориачи заявила в пятницу журналистам, что хочет справедливости для своего мужа. «Италия, не оставляй меня одну», — сказала она.
Она рассказала журналистам, что, когда в последний раз видела своего мужа в пятницу утром, «я дала ему круассан, я сказала ему: «съешь это». Я дал ему круассан и с тех пор его не видел. Потом многие стали звать меня: «Твой муж, приезжай!» Мне нужен был кто-то с машиной, и когда я приехал в Чивитанову, я увидел его лежащим на улице».
Франческо Мантелла, адвокат, представляющий жену Огорчукву Чарити, рассказал CNN, что Огорчукву прожил в Италии около девяти лет с обычным видом на жительство и работал уличным торговцем.
Огочукву хромал после того, как в прошлом году его сбила машина, когда он ехал на велосипеде. По словам Мантеллы, он использовал костыль, чтобы передвигаться.
По словам адвоката, он продавал мелкие вещи, зажигалки и папиросную бумагу. Каждый день он ездил из своего дома в маленькой деревушке Сан-Северино-Марке в более крупный город Чивитанова-Марке, надеясь улучшить свой бизнес.
Мэр Чивитанова-Марке объявил, что расходы на похороны Огорчукву будут оплачены муниципалитетом, сказал Мантелла, и начался сбор средств, чтобы помочь его вдове и их 8-летнему сыну.

Убийство потрясло страну, где на предстоящих выборах правые группировки могут получить большую поддержку.
Четыре года назад мужчина в итальянском флаге застрелил шестерых африканских иммигрантов в ходе нападения на расовой почве в Мачерате, менее чем в 20 милях от того места, где был убит Огорчукву.

Источник: CNN
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