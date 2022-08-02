Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване

Спикер США в Палате представителей Нэнси Пелоси приземлилась в Тайбэе во вторник, отметив значительный показатель поддержки Тайваня, несмотря на угрозы возмездия Китая по поводу визита.

Остановка Пелоси в Тайбэе - это первый раз, когда спикер в США посетил Тайвань за 25 лет. Ее поездка идет в низком уровне в отношениях США и Китая, и, несмотря на предупреждения администрации Байдена против остановки на Тайване. Тайваньский чиновник сказал CNN, что Пелоси, как ожидается, останется в Тайбэе на ночь.

Пелоси и делегация Конгресса, которая сопровождала ее во вторник, заявили во вторник, что визит «чтит непоколебимую приверженность Америке поддержать динамичную демократию Тайваня».

«Наши обсуждения с Taiwan Leadership будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки для нашего партнера и на продвижении наших общих интересов, включая продвижение бесплатного и открытого региона Индо-Тихоокеанского региона»,-говорится в заявлении спикера Палаты представителей. «Солидарность Америки с 23 миллионами людей Тайваня сегодня важнее, чем когда -либо, поскольку мир сталкивается с выбором между самодержавием и демократией».

Спикер Палаты представителей написал статью, опубликованную в The Washington Post после того, как она приземлилась во вторник, утверждая, что ее поездка продемонстрировала приверженность США Тайвану под угрозой со стороны Китая. «Перед лицом ускоряющей агрессии Коммунистической партии Китая визит нашего делегации Конгресса следует рассматривать как однозначное заявление о том, что Америка стоит с Тайваном, нашим демократическим партнером, поскольку он защищает себя и свою свободу», - пишет Пелоси.

Пелоси путешествует с председателем Дома иностранных дел Грегори Микс из Нью -Йорка, председателем по делам ветеранов Марком Такано из Калифорнии и представителями Сюзан Дельбене из штата Вашингтон, Раджа Кришнамурти из Иллинойса и Энди Ким из Нью -Джерси.

Остановка Пелоси в Тайване не была указана в маршруте ее визита в Конгресс в Азию, но остановка обсуждалась в течение нескольких недель в связи с ее поездкой. Потенциальная остановка вызвала предупреждения от Китая, а также администрации Байдена, которая проинформировала спикера о рисках посещения демократического, самоуправляемого острова, который Китай претендует в рамках своей территории.

В понедельник Китай предупредил от «вопиющего политического воздействия» визита Пелоси, заявив, что китайские военные «не будут сидеть от самого начала« если Пекин считает, что его «суверенитет и территориальная целостность» угрожают.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление после того, как Пелоси приземлилась, обвиняя в том, что ее визит «оказывает серьезное влияние на политическую основу Китая-США. Отношения и серьезно нарушают суверенитет Китая и территориальную целостность».

«Это серьезно подрывает мир и стабильность по всему Тайваньскому проливе и посылает серьезно неправильный сигнал в сепаратистские силы для« Независимости Тайваня », - говорится в министерстве иностранных дел. «Китай твердо противостоит и строго осуждает это и сделал серьезный демарх и сильный протест для Соединенных Штатов».

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в понедельник, что решение о посещении Тайваня было спикером, отметив, что был прошлый прецедент членов Конгресса, включая предыдущих спикеров Палаты представителей. «Конгресс является независимой, совместной отделкой правительства», - сказал Блинкен в замечаниях в Организации Объединенных Наций. «Решение полностью - это говорящий».

Чиновники Белого дома также предупредили Пекин в понедельник, чтобы не предпринять каких -либо эскалационных действий в ответ на поездку Пелоси.

«У Пекина нет причин превратить потенциальный визит, что согласуется с давней политикой США, в какой -то кризис или конфликт или использовать его в качестве предложения для повышения агрессивной военной деятельности на Тайваньском проливе или вокруг него, - Совет по национальной безопасности. Стратегический координатор связи Джон Кирби заявил журналистам в понедельник.

Президент США Джо Байден публично сказал, что американские военные не считают, что это было хорошее время для Пелоси посетить Тайвань, но он не сказал ей непосредственно не идти, сообщили ранее два источника.

Проблема Тайваня остается одним из самых спорных в отношениях США и Китая. Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин подробно обсудили это во время телефонного звонка на прошлой неделе, который длился более двух часов.

Чиновники администрации обеспокоены тем, что поездка Пелоси состоится в особенно напряженном моменте, поскольку Си, как ожидается, будет искать беспрецедентный третий срок на предстоящем конгрессе Коммунистической партии Китая. Ожидается, что чиновники китайской партии начнут закладывать основу для этой конференции в ближайшие недели, оказывая давление на руководство в Пекине, чтобы показать силу.

Несмотря на то, что Байден не одобрил визит Пелоси, американские чиновники считают, что китайское лидерство может объединить поездку спикера Палаты представителей с официальным визитом администрации, и они обеспокоены тем, что Китай не отделяет Пелоси от Байдена, если вообще, так как оба являются Демократы.

Пелоси долгое время был китайским ястребом в Конгрессе. Ранее она встречалась с продемократическими диссидентами и Далай-ламой-изгнанным тибетским духовным лидером, который остается шипой на стороне китайского правительства. Она также помогла продемонстрировать черно-белый баннер на площади Тяньаньмэнь на Пекине через два года после резни в 1989 году, и в последние годы она озвучивала поддержку протестов за демократию в Гонконге.