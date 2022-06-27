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Шри-Ланка изо всех сил пытается обеспечить поставки свежего топлива

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Шри-Ланка изо всех сил пытается обеспечить поставки свежего топлива

Шри-Ланка изо всех сил пытается обеспечить поставки свежего топлива, заявил в воскресенье высокопоставленный правительственный министр, поскольку в пострадавшей от кризиса стране с населением 22 миллиона человек осталось всего 15 000 тонн бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить работу основных служб в ближайшие дни.
Остров увядает из-за самого тяжелого финансового кризиса за семь десятилетий, когда валютные резервы находятся на рекордно низком уровне, из-за чего ему приходится изо всех сил платить за основные импортные товары, включая топливо, продукты питания и лекарства.

«Мы изо всех сил пытаемся найти поставщиков. Они неохотно принимают аккредитивы от наших банков. Просрочены платежи на сумму более 700 миллионов долларов, поэтому теперь поставщики требуют авансовых платежей», — заявил журналистам министр энергетики и энергетики Канчана Виджесекера.

За последние два месяца Шри-Ланка в основном получала топливо через индийскую кредитную линию в размере 500 миллионов долларов, срок которой истек в середине июня. По словам Виджесекера, партия бензина, которая должна была состояться в прошлый четверг, не прибыла, а новых поставок пока не запланировано.

«У нас осталось около 9000 метрических тонн дизельного топлива и 6000 метрических тонн бензина. Мы делаем все возможное, чтобы получить новые запасы, но не знаем, когда это произойдет».

Тем не менее, Шри-Ланка также повысила цены на топливо на 12-22% в ранние часы воскресенья. Рост цен в мае подтолкнул инфляцию до 45,3%, самого высокого уровня с 2015 года.
По словам Виесекера, люди, которые уже стоят в многокилометровых очередях возле заправок, вряд ли получат топливо, поскольку правительство сосредоточится на выдаче оставшихся запасов для общественного транспорта, производства электроэнергии и медицинских услуг.

Военные, которые уже развернуты на заправочных станциях для подавления беспорядков, теперь будут выдавать жетоны тем, кто ждет, иногда в течение нескольких дней, сказал он, добавив, что в портах и ​​аэропортах будут выдаваться топливные пайки.

Отдельно правительство в воскресенье попросило около миллиона государственных служащих работать из дома до дальнейшего уведомления.
В воскресенье в Коломбо с трехдневным визитом прибыла делегация министерства финансов и госдепартаментов США для оценки ситуации. Команда Международного валютного фонда уже находится в Шри-Ланке для переговоров о возможном пакете помощи в размере 3 миллиардов долларов.

Источник: CNN
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