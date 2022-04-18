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Питерец.ру » События в мире » У берегов Туниса затануло судно, перевозившее до 1000 тонн топлива

У берегов Туниса затануло судно, перевозившее до 1000 тонн топлива

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Тунис стремится ограничить ущерб после того, как судно, перевозившее до 1000 тонн топлива, затонуло

Тунис будет работать с другими странами, которые предложили ему помощь, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде после того, как торговое судно, перевозившее до 1000 тонн нефти, затонуло в водах Туниса, заявило в воскресенье министерство обороны.
Судно направлялось из Экваториальной Гвинеи на Мальту, когда в пятницу затонуло в семи милях от побережья южного города Габес. ВМС Туниса спасли всех семерых членов экипажа после сигнала бедствия.
По официальным данным, он перевозил от 750 до 1000 тонн топлива.

Минобороны не назвало страны, предложившие помощь, но местные СМИ сообщили, что Италия должна была направить военно-морской корабль, специализирующийся на ликвидации последствий морских бедствий.

Специализированная группа морских водолазов начала работу вокруг корабля, чтобы проверить наличие утечек нефти.

«Ситуация обнадеживающая и находится под контролем, до сих пор не было зарегистрировано ни одной утечки дизельного топлива из цистерны тонущего корабля», — заявил министр транспорта Раби Маджиди.

Он сказал, что следующий этап будет «деликатным и деликатным», поскольку корабль необходимо вывести из воды, не допуская утечки.

В субботу власти Туниса начали расследование затопления, которое, по словам министерства окружающей среды, было вызвано плохой погодой.

«Тунис позже определит ущерб и потребует компенсацию», — заявила министр окружающей среды Лайла Чикауи.

В министерстве заявили, что будут установлены барьеры, чтобы ограничить распространение топлива.
Побережье Габеса в течение многих лет подвергалось сильному загрязнению: экологические организации заявляют, что промышленные предприятия в этом районе сбрасывают отходы прямо в море.

Источник: CNN
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