ента новостей

12:40
Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19
12:35
Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа
11:22
Продавали поддельные справки
11:04
Public Talk с художником Александром Тито
10:43
В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой
09:40
Как работать удаленно
19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
15:54
Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти
15:38
В центре Петербурга задержали «карманника»
11:04
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»
10:46
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
10:32
В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа
10:22
В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке
08:54
Тарифы вырастут минимально
07:46
Локдаун близко?
19:30
Гранты для творческих проектов: возможности и правила получения
19:14
В Войскорово появилась детская площадка МЧС
15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Как работать удаленно

Как работать удаленно

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kadrof.ru
Принят закон, регламентирующий удаленную работу сотрудников

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране окончательно принят закон об удаленной работе. Такую форму можно будет совмещать с обычным режимом работы. Этот закон начнет действовать с начала следующего года.

При чрезвычайных ситуациях сотрудников можно будет переводить на «удаленку». Причем работодатель не обязан даже получать согласие от подчиненного. Однако работника нужно обеспечить необходимыми инструментами для осуществления его профессиональной деятельности. Работодатель также обязан возместить все связанные с этим расходы.

Согласно закону, удаленная работа не является поводом для снижения зарплаты. Работнику полагается ежегодный отпуск длительностью не менее 28 дней. Уволить сотрудника на «удаленке» можно, если тот без какой-либо причины не выходит на связь 2 дня.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-02-2019, 09:26
Мечты об удаленной работе
20-03-2020, 07:54
Отношение к удаленной работе
4-10-2016, 22:09
Прекращение трудового соглашения
9-08-2019, 10:50
Людям разрешат работать на дому?
4-07-2019, 08:32
Отдых за счет работодателя
16-11-2020, 20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
275
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
296
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 161
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 584
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх