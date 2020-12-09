Как работать удаленно

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране окончательно принят закон об удаленной работе. Такую форму можно будет совмещать с обычным режимом работы. Этот закон начнет действовать с начала следующего года.

При чрезвычайных ситуациях сотрудников можно будет переводить на «удаленку». Причем работодатель не обязан даже получать согласие от подчиненного. Однако работника нужно обеспечить необходимыми инструментами для осуществления его профессиональной деятельности. Работодатель также обязан возместить все связанные с этим расходы.

Согласно закону, удаленная работа не является поводом для снижения зарплаты. Работнику полагается ежегодный отпуск длительностью не менее 28 дней. Уволить сотрудника на «удаленке» можно, если тот без какой-либо причины не выходит на связь 2 дня.