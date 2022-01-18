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Новак Джокович вернулся в Белград после депортации из Австралии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Новак Джокович вернулся в столицу Сербии Белград после того, как его депортация из Австралии

Новак Джокович вернулся в столицу Сербии Белград после того, как его депортация из Австралии разрушила надежды теннисиста №1 в мире на участие в Открытом чемпионате Австралии.
Джокович отправился в Белград из Мельбурна через Дубай после того, как в воскресенье проиграл судебный процесс против решения правительства Австралии аннулировать его визу по соображениям общественного здравоохранения и общественного порядка.
Толпы собрались в аэропорту, чтобы поприветствовать 34-летнего серба, скандирующего его имя и держащего в поддержку транспаранты и флаги. Накануне вечером здание в Белграде было освещено словами «Ноле [прозвище Джоковича], ты гордость Сербии».

Олимпийский комитет Сербии заявил, что он «очень разочарован» «скандальным решением» Австралии депортировать Джоковича, добавив, что была совершена «огромная несправедливость», а премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала отмену визы «скандальной».

«Я разочарован и думаю, что это показало, как работает верховенство закона в некоторых других странах, то есть как оно не работает», — сказал Брнабич в интервью информационному агентству «Бета» в Белграде.
«Я с нетерпением жду встречи с Джоковичем в его собственной стране, в Сербии, чтобы пройти через это вместе с ним и оказать ему нашу поддержку в это трудное для него время», — добавила она.

Согласно австралийскому законодательству, Джоковичу могут запретить въезд в страну на три года, хотя министр внутренних дел Карен Эндрюс не исключает исключения. «Любая заявка будет рассмотрена по существу», — сказала она.
Открытый чемпионат Австралии — первый турнир Большого шлема в теннисном сезоне. Второй — Открытый чемпионат Франции на «Ролан Гаррос», который пройдет с 22 мая по 5 июня.
Но все профессиональные спортсмены, которые хотят соревноваться во Франции, должны будут пройти вакцинацию от Covid-19, сообщило CNN в понедельник министерство спорта Франции.

Французский закон о пропуске вакцины, одобренный парламентом в воскресенье, потребует от людей наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и спортивные арены.

«Правило простое. Пропуск вакцины потребуется после вступления закона в силу в учреждениях, которые уже подпадали под действие пропуска здоровья (спортивного или культурного). Это будет относиться ко всем (зрителям, профессиональным спортсменам), — заявила CNN представитель министерства спорта Франции.

Этот новый закон ставит под угрозу шансы Джоковича, который не был вакцинирован против Covid-19, участвовать в Открытом чемпионате Франции.
Раньше Открытый чемпионат Франции позволял соревноваться непривитым игрокам, поскольку они действовали в пузыре вокруг турнира.
Он также должен будет соблюдать правила здравоохранения Испании, чтобы участвовать в предстоящем турнире Madrid Open, который стартует в конце апреля, заявил в понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес.
Санчес приветствовал решение Австралии депортировать Джоковича, заявив, что он «полностью уважает решение правительства Австралии».
По данным министерства здравоохранения Испании, в настоящее время от посетителей требуется предъявить доказательство полной вакцинации, недавний отрицательный тест на Covid в течение 72 часов до прибытия или справку о выздоровлении от Covid-19.
Международные спортивные мероприятия в стране могут добавить дополнительные правила для участников, такие как ежедневное тестирование на Covid-19 во время турнира, сообщил CNN в понедельник высокопоставленный правительственный чиновник.

Джокович — действующий чемпион Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде. Вместе с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем он выиграл 20 титулов Большого шлема.
«Что касается Ролан Гаррос, то он в мае. К тому времени ситуация может измениться, и есть надежда, что она будет более благоприятной. Так что посмотрим, но сейчас ясно, что это не иначе как [из правил]», — добавила пресс-секретарь.

Источник: CNN
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