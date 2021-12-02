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Индия официально отменяет противоречивые законы о сельском хозяйстве после года протестов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Индия официально отменила три спорных закона о сельском хозяйстве, которые вызвали более года протестов

Индия официально отменила три спорных закона о сельском хозяйстве, которые вызвали более года протестов, почти через две недели после того, как премьер-министр Нарендра Моди был вынужден пойти на редкий поворот в политике, в результате которого этот закон был отменен.
Президент страны Рам Нат Ковинд подписал законопроект об отмене этих законов поздно вечером в среду после того, как он был принят нижней и верхней палатами парламента в начале этой недели.
Правящая партия Моди Бхаратия Джаната (БДП) настаивала на том, что реформы модернизируют сельскохозяйственную систему Индии. Однако фермеры заявили, что это может оставить их уязвимыми для эксплуатации и лишить их средств к существованию.

Раньше фермерам приходилось продавать свои товары на аукционах, где они получали по крайней мере согласованную государством минимальную поддерживающую цену (МСП) на некоторые из своих культур. Новые законы были направлены на ослабление правил продажи сельскохозяйственных продуктов и ценообразования, которые защищали фермеров от нерегулируемого свободного рынка.

Более года фермеры располагались лагерем на окраинах столицы Индии в знак протеста против законов, утверждая, что рыночные силы приведут к еще большему снижению цен, а мелким фермерам будет трудно заключить выгодные сделки с корпоративными гигантами.

Протесты продолжаются, поскольку фермеры заявляют, что у них есть список других требований, которые не были выполнены, в том числе юридическое право на минимальную поддерживающую цену за весь их урожай и дополнительную государственную поддержку.
В Индии сельское хозяйство - политический вопрос, и протесты стали редким вызовом для BJP.
В семи штатах Индии в начале следующего года пройдут выборы, чтобы определить, сохранит ли БДП власть. Правящая партия Моди в настоящее время управляет шестью из семи штатов, включая преимущественно сельскохозяйственный Уттар-Прадеш.
Фермеры являются крупнейшим избирательным блоком в стране: в сельскохозяйственном секторе проживает около 58% из 1,3 миллиарда граждан Индии. Возмущение группы могло привести к тому, что Моди потерял значительное количество голосов.

В обращении к нации 19 ноября Моди сказал, что отменит законы.

«Сегодня я прибыл, чтобы сообщить вам, всей стране, что мы решили отменить все три сельскохозяйственных закона», - сказал Моди, признавая важность фермеров и проблемы, с которыми они столкнулись.
Источник: CNN
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