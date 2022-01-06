Премьер-министр Армении заявил, что военный альянс под руководством России отправит «миротворцев» в протестный Казахстан

Премьер-министр Армении заявил в среду, что «миротворцы» из военного альянса постсоветских государств, возглавляемого Россией, будут отправлены в Казахстан, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в стране после смертоносных протестов против повышения цен на топливо.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, решила направить коллективные «миротворческие силы» на «ограниченный период времени» ввиду угрозы национальным властям. безопасность и суверенитет Республики Казахстан», - говорится в заявлении премьер-министра Армении, который также является председателем альянса.

Этот шаг последовал за призывом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи со стороны альянса после беспорядков, вспыхнувших в среду в Казахстане, в том числе в крупнейшем городе Алматы.

По данным казахстанского местного агентства Tengrinews.kz, в ходе беспорядков в разных регионах страны погибли восемь полицейских и сотрудников национальной гвардии. Также сообщается, что ранения получили 317 офицеров и военнослужащих, со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В городах Алматы, Шымкент и Тараз были предприняты попытки нападения на акиматы [офисы местной администрации], в результате чего были выбиты окна, двери и причинен другой материальный ущерб», - говорится в сообщении на сайте министерства. «Толпа использовала камни, палки, газ, перец и коктейли Молотова».

Президент Токаев заявил, что «террористы» захватили аэропорт Алматы, в том числе пять самолетов, и вели бои с военными за пределами города.

По словам Токаева, в Алматы поврежден ряд объектов инфраструктуры. Он обвинил протестующих в подрыве «государственной системы» и заявил, что «многие из них прошли военную подготовку за рубежом».

Как сообщает Reuters, протесты разгорелись, когда в начале года правительство сняло контроль над ценами на сжиженный нефтяной газ (LPG). Многие казахи переоборудовали свои автомобили для работы на топливе из-за его низкой стоимости.

По данным Netblocks, контролирующего свободу интернета, в Казахстане рано утром в четверг началось общенациональное отключение интернета. В заявлении наблюдательного органа говорится, что в среду днем ​​в стране было отключено общенациональное интернет-соединение, прежде чем оно было частично восстановлено.

Журналист из Алматы сообщил CNN, что у них отключился интернет, и в зданиях рядом с резиденцией президента и мэрией, похоже, не горит свет.

«Более 10 тысяч человек у здания администрации города, мы называем его акиматом. Они его окружили », - сказал заместитель главного редактора Orda.kz Серикжан Маулетбай. Маулетбей сказал, что были использованы светошумовые гранаты и есть «какой-то пожар», согласно видео в Instagram, которое он смотрел с места происшествия.

Другой журналист описал эту сцену как хаотичную и сказал, что они могли слышать и видеть то, что, по их мнению, было выстрелами светошумовых гранат и выстрелами, но неясно, что это были за звуки стрельбы.

По сообщениям государственных СМИ, по всей стране введено чрезвычайное положение. Он будет реализован до 19 января с ограничениями передвижения, в том числе транспорта, в трех крупных городах и 14 регионах.

Богатый нефтью Казахстан, девятое по величине государство в мире по площади суши, привлекал иностранные инвестиции и поддерживал сильную экономику с момента обретения независимости, но его автократический метод управления временами вызывал обеспокоенность международного сообщества и приводил к жесткому подавлению властями протестов. глобальным правозащитным группам.

Россия поддерживает тесные отношения с Казахстаном, а Москва зависит от космодрома Байконур как стартовой базы для всех российских пилотируемых космических полетов. Центральноазиатская нация также имеет значительное этническое русское меньшинство; По данным CIA World Factbook, около 20% 19-миллионного населения Казахстана составляют этнические русские.

На фоне беспорядков премьер-министр Казахстана Аскар Мамин объявил о своей немедленной отставке.

Алихан Смаилов был назначен исполняющим обязанности премьер-министра, и члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, говорится в сообщении на президентском сайте в среду.

Президент Токаев сказал, что был принят ряд мер, направленных на «стабилизацию социально-экономической ситуации», в том числе государственное регулирование цен на топливо сроком на 180 дней, мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на тот же период, и рассмотрение вопроса о субсидиях на аренду «уязвимых слоев населения».

Во вторник Токаев сообщил в своем официальном Twitter-ленте, что правительство решило снизить цену на СНГ в Мангистауской области до 50 тенге (0,11 доллара США) за литр «в целях обеспечения стабильности в стране».

Токаев заявил в среду в своем общенациональном телеобращении, что возьмет под свой контроль Совет безопасности Казахстана - шаг, который, по-видимому, оттесняет его предшественника, давнего президента Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с тех пор, как она была советской республикой до своего ухода в 2019 году, и с тех пор остается влиятельной, но неоднозначной фигурой за кулисами и в совете.

В отчете Госдепартамента США о правах человека за 2018 год отмечается, что президентские выборы в Казахстане в 2015 году, на которых Назарбаев получил 98% голосов, «были отмечены нарушениями и отсутствием подлинной политической конкуренции».

В среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в своем заявлении, что США «внимательно следят за ситуацией в Казахстане», добавив: «Мы просим всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу СМИ, в том числе путем восстановления Интернет служба.'