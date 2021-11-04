Индийская вакцина против Covid-19 получила одобрение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, что предоставила разрешение на внесение в список вакцины Covid-19 индийского производителя лекарств Bharat Biotech для включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что открывает путь к ее признанию в качестве действующей вакцины во многих бедных странах.

ВОЗ написала в Твиттере, что ее техническая консультативная группа постановила, что преимущества вакцины, известной как Коваксин, значительно перевешивают риски и что она соответствует стандартам ВОЗ по защите от Covid-19.

Решение было отложено, поскольку консультативная группа запросила дополнительные разъяснения у Bharat Biotech перед проведением окончательной оценки риска и пользы для глобального использования вакцины.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации также рекомендовала использовать коваксин в двух дозах с интервалом в четыре недели в возрастных группах от 18 лет и старше. Эти рекомендации соответствуют рекомендациям компании.

Covaxin получил разрешение на экстренное применение в Индии в январе еще до завершения позднего испытания, которое позже показало, что укол эффективен против тяжелого Covid-19 на 78%.

Ожидается, что решение ВОЗ поможет миллионам индийцев, получивших коваксин, выехать за пределы страны.

Застряв в деревне на юге Индии на девять месяцев и не имея возможности вернуться на свою работу в Саудовской Аравии, Сугатан П.Р. сказал, что он очень рад услышать эту новость.

«Я очень рад этому развитию, поскольку одобрение ВОЗ исключает необходимость принимать местную вакцину в Саудовской Аравии», - сказал Сугатан Рейтер, добавив, что он планирует вылететь в Дубай в воскресенье по пути в Саудовскую Аравию.

Перечень использования в чрезвычайных ситуациях позволит Bharat Biotech доставлять Covaxin в страны, которые полагаются на рекомендации ВОЗ при принятии нормативных решений.