Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19

Принц Чарльз находится в изоляции из-за положительного результата теста на Covid-19, сообщил Кларенс-Хаус.

Наследник британского престола, которому 73 года, был вынужден отменить свое присутствие на мероприятии в английском городе Винчестер в четверг, говорится в сообщении из его официального аккаунта в Twitter.

Чарльз встречался с королевой «недавно», сообщил королевский источник CNN после появления новостей. Источник не уточнил, как давно состоялась встреча.

По словам источника, у Ее Величества нет симптомов, и ситуация будет продолжаться под наблюдением.

В заявлении, опубликованном в полдень по местному времени, Кларенс Хаус написал в Твиттере: «Сегодня утром у принца Уэльского был положительный результат на COVID-19, и теперь он самоизолируется.

«Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит как можно скорее», — говорится в заявлении.

Это уже второй положительный результат теста принца. Чарльз впервые дал положительный результат в конце марта 2020 года, когда страны всего мира впервые ощутили на себе последствия пандемии. Еще в 2020 году принц Уильям также дал положительный результат, вскоре после своего отца.

Чарльз, который полностью вакцинирован, сказал, что в то время, когда он впервые заразился, ему повезло, что у него были только легкие симптомы, добавив, что ему «это легко сошло с рук».