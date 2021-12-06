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Питерец.ру » События в мире » Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19

Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Бельгийская полиция столкнулась с протестующими и применила водометы в Брюсселе

Бельгийская полиция столкнулась с протестующими и применила водометы в Брюсселе в воскресенье во время демонстрации против правительственных мер по Covid-19.
Акция протеста последовала за заявлением правительства в пятницу о том, что ограничения по Covid-19 будут ужесточены, включая запрет на использование масок для детей старше 6 лет и раннее закрытие детских садов и начальных школ с 20 декабря.
В заявлении правительства говорится, что настоятельно рекомендуется ограничить социальные контакты и предпочтительно встречаться с людьми на открытом воздухе.

Полиция применила водометы к протестующим, которые бросали предметы и пытались снести баррикады.

Полиция Брюсселя ранее писала в Твиттере, призывая к роспуску демонстрации. Позже они добавили: «С этого момента мы приступим к аресту нарушителей спокойствия».
Воскресная демонстрация состоится через две недели после того, как подобная акция протеста переросла в насилие, когда полиция оценила явку примерно в 35 000 человек.
На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как полиция стреляет из водомётов по протестующим.

Протесты в Бельгии - далеко не единственные столкновения между полицией и демонстрантами на демонстрациях по поводу мер Covid-19. В конце ноября два человека были ранены после того, как полиция в голландском городе Роттердам произвела предупредительные выстрелы.
В столице Австрии Вене перцовый баллончик использовался во время одной акции протеста в ноябре, и тысячи людей собрались в субботу, чтобы выразить протест против изоляции от коронавируса в стране и планов правительства сделать прививки обязательными с февраля.

Источник: CNN
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