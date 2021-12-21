Королева Великобритании не поедет в Сандрингем на Рождество

Королева Великобритании Елизавета II не поедет в Сандрингем на Рождество, а вместо этого отметит праздник в Виндзорском замке, сообщил CNN в понедельник источник в Букингемском дворце, поскольку в Соединенном Королевстве наблюдается резкий рост нового варианта коронавируса Омикрон.

В обычный год королева едет в свое загородное поместье Сандрингем, обширное поместье площадью 20 000 акров примерно в 100 милях к северу от Лондона, чтобы провести ежегодный семейный рождественский отпуск.

Но в последние недели дворец принял дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса, в том числе отменил предрождественский обед, который монарх обычно устраивает для большой семьи.

Великобритания находится в тисках нового всплеска инфекций Covid-19, вызванного Omicron.

С пятницы в стране ежедневно регистрируется более 80 000 новых случаев. В понедельник было зарегистрировано 91 743 новых случая Covid-19, что является вторым по величине показателем с начала пандемии, согласно данным правительства.

Это будет первый курортный сезон для королевы после смерти принца Филиппа, ее 73-летнего мужа. Он скончался в апреле в возрасте 99 лет.

Празднование фестиваля было отменено в прошлом году, когда страна находилась в агонии от пандемии Covid-19, и домохозяйствам было запрещено смешиваться, чтобы обуздать передачу вируса. Королева осталась в Виндзоре с принцем Филиппом и небольшим количеством сотрудников.

Когда на прошлой неделе королева отменила свое предрождественское собрание, источник в Букингемском дворце сообщил CNN, что это решение было предупредительным, поскольку считалось, что обед поставит под угрозу рождественские мероприятия слишком многих людей, если он состоится.

Ожидается, что ее ежегодная, заранее записанная рождественская речь будет транслироваться, как и планировалось.

В отличие от Букингемского дворца или Виндзорского замка, Сандрингем - частный дом королевы. Из-за нехватки места приглашения на Рождество обычно направляются только ближайшим родственникам. Но королева время от времени делала заметные исключения, например, когда она приветствовала тогдашнюю Меган Маркл в поместье перед тем, как выйти замуж за принца Гарри.