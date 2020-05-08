Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Накануне вечером в 21.15 на 13 км автодороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» 35-летний житель г. Гатчины, управляя автомобилем «Опель Инсигния», совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ», под управлением 61-летнего пенсионера. После этого водитель «Опеля» совершил столкновение с автомобилями «Рено» и «Шкода», один из которых также врезался в попутно двигающийся автомобиль. В общей сложности участниками дорожного инцидента стали пять транспортных средств.

В результате ДТП 61-летний водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия, 25-летняя пассажирка «Шкоды» с различными травмами госпитализирована.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Кроме того, СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель «Опеля» задержан на основании статьи 91 УПК РФ.