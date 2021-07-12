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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погибли два человека

В Ленобласти в ДТП погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Спорткар петербургского бизнесмена врезался в опору ЛЭП в Выборгском районе Ленобласти.

Вчера поздним вечером, около 23 часов на 65 километре дороги "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" произошло смертельное ДТП. Автомашина Porsche 911 Turbo вылетела в кювет и врезался в опору ЛЭП. Автомобиль загорелся - водитель и пассажирка погибли, тела сильно обгорели.

По предварительной информации, в автомашине находился 36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Кто из них управлял машиной, пока не ясно из-за сильного выгорания салона.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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