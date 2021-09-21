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Питерец.ру » Политика » Что с выборами в ЗакС?

Что с выборами в ЗакС?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Кто прошел в парламент Северной столицы?

«Питерец.ру» обращает внимание, что жителей Северной столицы интересуют не только итоги общероссийских выборов. Важно и то, кто прошел в городской парламент. После обработки 99% протоколов можно подвести некоторые итоги. Они пока еще не являются официальными, но картина все равно уже ясна.

Победу на выборах в ЗакС одержали «единороссы», набравшие 33,2% голосов. Далее идут представители КПРФ с показателем 17,5%. 3 место заняли «справедливороссы», набравшие 12,7% голосов. На 4 месте оказались «Новые люди» с 10%, топ-5 замкнула партия «Яблоко» с показателем 9,1% голосов. ЛДПР заняла 6 место набрав 7,9%.

Такой исход закономерен. Партия власти в очередной раз всех опередила, в чем никто не сомневался. Коммунисты оказались на своем привычном 2 месте. 4 место «Новых людей» можно назвать успехом. Еще в городской парламент ожидаемо прошла партия «Яблоко». Ну а 6 место ЛДПР не сильно удивляет, ведь последователи Жириновского не имеют серьезного влияния в Петербурге.

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