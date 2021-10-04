Северная Корея возобновляет связь с Югом

Линии связи между Северной и Южной Кореей были восстановлены впервые за несколько месяцев, говорится в заявлении Сеула в понедельник.

Повторное открытие последовало за обещанием северокорейского лидера Ким Чен Ына на прошлой неделе возобновить общение в своем обращении к законодательному органу страны.

«У Северной Кореи нет причин провоцировать или причинять вред Югу», - сказал тогда Ким.

В заявлении министерства объединения Южной Кореи говорится, что Северная Корея отреагировала на совместную линию в понедельник утром. По данным министерства обороны Южной Кореи, военные двух стран также восстановили свои горячие линии на восточном и западном побережьях.

В сообщении для журналистов министерство выразило надежду, что более широкое общение поможет снизить напряженность на полуострове.

Коммуникации между двумя странами, в том числе ключевые связи между администрацией президента двух стран, военными и шпионскими агентствами, долгое время были затруднены.

В июне 2020 года Северная Корея вышла из продолжающегося диалога, сославшись на недовольство пропагандистскими листовками, которые активисты рассылали через границу. В июле этого года Северная Корея ненадолго восстановила линии связи - только чтобы через две недели их снова перерезать.

«Южнокорейские власти должны глубоко осознать значение возобновления коммуникационных линий Север-Юг и восстановления отношений Север-Юг, а также предпринять активные усилия для решения важных вопросов, которые являются предпосылками для открытия светлого пути вперед», - сообщают северокорейские государственные СМИ.

Южная Корея призвала к сближению в Организации Объединенных Наций в прошлом месяце, а президент Мун Чжэ Ин предложил, чтобы две Кореи с США или две Кореи с США и Китаем `` объявили, что война на Корейском полуострове окончена '' во время его обращение к Генеральной Ассамблее ООН.