В Красном Селе задержали мужчину, устроившего в гараже склад наркотиков

28 октября возле дома 90 по проспекту Ленина в Красном Селе сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотиков контактным способом.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в гараже задержанного на Пушкинском шоссе. Выяснилось, что мужчина оборудовал собственное помещение под склад для хранения запрещённых веществ. Там оперативниками были обнаружены и изъяты три полимерных пакета с порошкообразным веществом и ещё пять пакетов с плитками вещества растительного происхождения коричневого цвета. Общий вес изъятого превысил 5 килограмм. Экспертиза одного из пакетов показала, что в нем находился амфетамин массой 1002,7 грамма. Содержимое остальных упаковок предстоит установить в рамках экспертизы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. Работа по установлению возможных соучастников и выявлению других эпизодов противоправной деятельности продолжается.