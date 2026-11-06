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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали мужчину, устроившего в гараже склад наркотиков

В Красном Селе задержали мужчину, устроившего в гараже склад наркотиков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали жителя Красного Села, превратившего гараж в склад наркотиков

28 октября возле дома 90 по проспекту Ленина в Красном Селе сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотиков контактным способом. 

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в гараже задержанного на Пушкинском шоссе. Выяснилось, что мужчина оборудовал собственное помещение под склад для хранения запрещённых веществ. Там оперативниками были обнаружены и изъяты три полимерных пакета с порошкообразным веществом и ещё пять пакетов с плитками вещества растительного происхождения коричневого цвета. Общий вес изъятого превысил 5 килограмм. Экспертиза одного из пакетов показала, что в нем находился амфетамин массой 1002,7 грамма. Содержимое остальных упаковок предстоит установить в рамках экспертизы. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. Работа по установлению возможных соучастников и выявлению других эпизодов противоправной деятельности продолжается.

Все по теме: Красносельский район, наркотики
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