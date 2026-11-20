Поздним вечером 13 ноября, около 23:40 к полицейским поступила информация о том, что компания молодых людей разбивает стекла на остановке общественного транспорта около дома 104 на Ленинском проспекте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

18 и 19 ноября в Гатчинском районе и на проспекте Маршала Жукова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих 17-летних подростков. В отношении задержанных избрали меру процессуального принуждения — присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми.