В Петербурге задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку

24 августа к полицейским Приморского района Петербурга от очевидца поступила информация о повреждении автобусной остановки возле дома 28 по проспекту Авиаконструкторов.

Полицейские установили, что поздним вечером 24 августа, около 23:45 компания неизвестных молодых людей разбила ногами стекло автобусной остановки, после чего скрылась. Материальный ущерб составил 31 641 рубль.

26 августа около 18:00 возле дома 38 по проспекту Авиаконструкторов полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний неработающий молодого человека.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. В отношении вандала избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.