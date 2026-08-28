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В Петербурге задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку в Приморском районе

24 августа к полицейским Приморского района Петербурга от очевидца поступила информация о повреждении автобусной остановки возле дома 28 по проспекту Авиаконструкторов.

Полицейские установили, что поздним вечером 24 августа, около 23:45 компания неизвестных молодых людей разбила ногами стекло автобусной остановки, после чего скрылась. Материальный ущерб составил 31 641 рубль.

26 августа около 18:00 возле дома 38 по проспекту Авиаконструкторов полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний неработающий молодого человека. 

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. В отношении вандала избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Все по теме: Приморский район, вандализм
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