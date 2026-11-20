Накануне утром, 19 ноября около 07:00 сотрудники уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ч. 7 ст. 222 УК РФ, задержали 44-летнего курьера банка.

По данным следствия, в конце сентября мужчина, используя аккаунт на одной из площадок объявлений, сбыл предмет, конструктивно схожий с холодным оружием, за 35 000 рублей.

Согласно заключению экспертов, изъятый предмет — нож промышленного изготовления, относится к категории холодного оружия.

Задержанному избрали меру пресечения — подписка о невыезде.