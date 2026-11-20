Вечером 16 ноября, около 17:15 возле дома 21 по улице Подводника Кузьмина сотрудники уголовного розыска был задержан неработающий 36-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили, согласно экспертизе, мефедрон общей массой около 50 граммов. Кроме того, рядом с местом задержания обнаружена закладка с метилэфедроном массой около 1 грамма. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Народного Ополчения изъято ещё около 212 граммов вещества, которое, по данным экспертизы, также содержит мефедрон.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.