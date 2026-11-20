Вечером 18 ноября, около 18:30 возле дома 13 по улице Ольги Форш сотрудники УНК ГУ МВД России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 59-летнего неработающего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств.

В квартире задержанного согласно экспертизе изъяли марихуану массой около 339 граммов, а также упаковочный материал и электронные весы. По оперативным данным, мужчина сбывал наркотическое средство контактным способом.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов и возможных соучастников.