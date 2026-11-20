ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) ограничат пропускную способность. Речь идёт об отрезке с 40-го по 52-й километр, расположенном в Кировском районе Ленинградской области. Причиной станут дорожные работы.

«Из-за укрепления обочин 20 и 21 ноября по одной из двух полос в каждом направлении будет попеременно вводиться перекрытие — сразу в обе стороны. Пока одна полоса закрыта, на второй, остающейся для проезда, скорость ограничат до 40 км/ч», — пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Всего на этом отрезке проложены четыре полосы — по паре в каждую сторону.

Работы выполнят по схеме организации дорожного движения, которую утвердили и согласовали в установленном порядке. Для ограждения зоны ремонта поставят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры; кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения. Погодные условия могут повлиять на сроки: их допускается корректировать.