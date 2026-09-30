Во Фрунзенском районе поймали 30-летнего курьера мошенников

25 сентября 2026 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратилась 82-летняя жительница дома 38 по Софийской улице. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что, поддавшись на уловку мошенников, она передала неизвестному мужчине по месту жительства 1 миллион 200 тысяч рублей.

Вечером 28 сентября 2026 года, около 17:30 возле дома 232 по Лиговскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.