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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа

В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля

Вчера, 11 октября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявление обратился 57-летний мужчина, который сообщил о возгорании гаража возле дома 129 по Челябинской улице в городе Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный злоумышленник неустановленным способом совершил поджог гаража и находившегося внутри автомобиля. В результате пожара пострадавших нет, гараж и автомобиль «Киа Соул» полностью выгорели. 

Вечером того же дня, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 49-летний сосед потерпевшего. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог
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