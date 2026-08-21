В Петербурге поймали 25-летнего курьера мошенников, за обман пенсионерки

16 июля к полицейским Василеостровского района Петербурга с заявлением обратилась 71-летняя жительница Петербурга, которая сообщила о совершённом в отношении неё мошенничестве. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что в период с 10 по 14 июля ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, и под предлогом декларирования денежных средств убедили её передать личные накопления в размере 1 230 000 рублей курьеру у дома по месту жительства.

19 августа в ходе выездной командировки в город Москва, сотрудники полиции в посёлке Рязанское в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего молодого человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.