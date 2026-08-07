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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали юного пособника телефонных мошенников

В Петербурге задержали юного пособника телефонных мошенников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали юного подозреваемого в хищении более 6 миллионов рублей у пенсионерки

3 августа к полицейским с заявлением обратилась 84-летняя жительница Фрунзенского района Петербурга. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой мошенников, которые убедили её якобы в целях защиты накоплений передать и перевести денежные средства.  В течение трёх дней пожилая женщина дважды передала деньги неизвестному мужчине на улицах Димитрова и Будапештской, а также совершила перевод в банковском отделении. Общий ущерб составил 6 миллионов 291 тысячу рублей.

Вечером 5 августа, около 17:00 возле дома 64 по 17-й линии Васильевского острова полицейские задержали подозреваемого — неработающего 20-летнего жителя Казани. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
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