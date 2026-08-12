В Петербурге полицейские задержали группу «лжесиловиков»

Вчера утром, 11 августа около 08:20 в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские Петербурга по местам проживания на Среднеохтинском проспекте и на улице Стасовой задержали двоих молодых людей, 20 и 22 лет, работающих курьерами на мошенников из-за границы.

По предварительной информации, задержанные под видом сотрудников правоохранительных органов входили в доверие к гражданам и получали от них денежные средства. После этого злоумышленники конвертировали средства в криптовалюту и переводили их своим кураторам. Так, в конце 2025 года они обманули петербурженку и убедили её отдать 500 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обоих фигурантов поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

По месту проживания задержанных были проведены обыски, в результате которых оперативники изъяли: 5 банковских карт, 3 мобильных телефона, флэш-накопитель, денежные средства в размере 159 000 рублей.

Установлена причастность одного из задержанных к совершению мошенничества в марте 2025 года в отношении 90-летнего доцента ВУЗа, проживающего в доме 20 по Ординарной улице. После телефонной беседы с неизвестным под предлогом обеспечения безопасности накоплений он передал курьеру банковскую карту с денежными средствами в размере 500 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников, а также иных эпизодов преступной деятельности.