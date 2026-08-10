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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Никольского

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве жителя Никольского

Накануне утром, 9 августа около 08:35 к полицейским поступила информация о стрельбе во дворе одного из домов на Октябрьской улице в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. Очевидец рассказал стражам порядка, что на тротуаре лежит мужчина, а стрелявший скрылся с места происшествия.

Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск предполагаемого злоумышленника. Для его задержания вводился план «Перехват».

По предварительной информации, около 08:30 возле парадной одного из домов на Октябрьской улице между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого 52-летний мужчина произвел два выстрела из пистолета Макарова в грудь 42-летнего местного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого стрелявший скрылся на автомобиле «Шевроле Каптива», принадлежавшем погибшему.

Около 15:30 того же дня сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали 52-летнего подозреваемого на Октябрьской улице в городе Никольское.

Позднее разыскиваемый автомобиль обнаружили в городе Отрадное. При его осмотре полицейские обнаружили 9-миллиметровую пулю и два мобильных телефона погибшего. На месте происшествия ранее были изъяты две гильзы.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение пистолета, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, огнестрельное ранение, убийство
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