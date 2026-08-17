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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти выходец из Средней Азии отобрал велосипед у ребенка

В Ленобласти выходец из Средней Азии отобрал велосипед у ребенка

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали выходца из Средней Азии, отобравшего велосипед у ребёнка в посёлке Усть-Луга 

Вчера, 16 августа к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестный мужчина, применив физическую силу, открыто похитил велосипед у 9-летнего мальчика.

В тот же день сотрудник уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 34Б в квартале Судоверфь посёлка Усть-Луга по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнего выходца из Средней Азии, работающего мастером строительных и монтажных работ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, грабеж
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