В Ленобласти выходец из Средней Азии отобрал велосипед у ребенка

Вчера, 16 августа к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестный мужчина, применив физическую силу, открыто похитил велосипед у 9-летнего мальчика.

В тот же день сотрудник уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 34Б в квартале Судоверфь посёлка Усть-Луга по подозрению в совершении указанного преступления задержали 32-летнего выходца из Средней Азии, работающего мастером строительных и монтажных работ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.