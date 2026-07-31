В Петербурге задержали дропа, обманувшего фитнес-тренера

Вечером 23 июля, около 17:05 к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 71-летнего инструктора по фитнесу, проживающего на Серебристом бульваре о том, что неизвестные в телефонной беседе убедили его передать курьеру 3 700 долларов США, 500 евро и 120 000 рублей. Материальный ущерб составил 454 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 30 июля около 17:30 возле дома 15 по улице генерала Хрулева сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 20-летнего помощника телефонных мошенников.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.