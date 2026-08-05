В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

1 августа около 10:15 к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 77-летней женщины, проживающей в поселке Понтонный на улице Южной. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в конце июля ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил передать курьеру 650 000 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

3 августа около 13:00 возле дома 45 по улице Тамбовской сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 21-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.