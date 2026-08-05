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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали дропа, обманувшего пенсионерку на крупную сумму

1 августа около 10:15 к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 77-летней женщины, проживающей в поселке Понтонный на улице Южной. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в конце июля ей позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил передать курьеру 650 000 рублей. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

3 августа около 13:00 возле дома 45 по улице Тамбовской сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 21-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. 

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Колпинский район, мошенничество, пенсионеры
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