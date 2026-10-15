В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень

Вчера, 14 октября на 4-ом километре трассы «Пальцево – Гвардейское» в Выборгском районе Ленинградской области 37-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки» (водительского удостоверения категории «А» не имел), на закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на камень.

В результате дорожного происшествия мотоциклист (находился в мотоэкипировке) от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.