В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

Накануне вечером, около 18 часов на 9-ом километре автодороги «Моховое–Ключевое», в Выборгском районе Ленинградской области 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Хавал Джолион», под управлением 42-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний байкер скончался в автомашине скорой помощи.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.



