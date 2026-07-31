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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

Накануне вечером, около 18 часов на 9-ом километре автодороги «Моховое–Ключевое», в Выборгском районе Ленинградской области 17-летний молодой человек, управляя мотоциклом, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Хавал Джолион», под управлением 42-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний байкер скончался в автомашине скорой помощи. 

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.


Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, мотоциклы, видео
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