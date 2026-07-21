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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист

В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту смертельного ДТП

Накануне вечером, 20 июля около 16:55 на 4-ом километре автодороги «Ропша-Марьино» в Ломоносовском районе Ленинградской области 33-летний мужчина, управляя личным мотоциклом «Хонда», совершил выезд на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем «Dodge Ram» под управлением 48-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, его 41-летнего пассажира с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, мотоциклы
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