В Мурино мужчину задержали за поджог двери бывшей возлюбленной

30 июля около 11:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что кто-то поджёг дверь квартиры в доме 11 по Воронцовскому бульвару в городе Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг дверь квартиры бывшей жены.

В результате поджога пострадавших нет. Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.