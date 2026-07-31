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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино мужчину задержали за поджог двери бывшей возлюбленной

В Мурино мужчину задержали за поджог двери бывшей возлюбленной

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали мужчину за поджог двери своей бывшей возлюбленной

30 июля около 11:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что кто-то поджёг дверь квартиры в доме 11 по Воронцовскому бульвару в городе Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг дверь квартиры бывшей жены. 

В результате поджога пострадавших нет. Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, поджог
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