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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге бытовки

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге бытовки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Поджог бытовки стал для жителя Чувашии уголовным делом и задержанием

Накануне вечером, 19 августа около 21:50 к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация от прохожего о возгорании бытовки, расположенной напротив остановки в дер. Старое Гарколово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя Чувашской Республики, который совершил поджог из хулиганских побуждений. 

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленника поместили в золятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, поджог
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