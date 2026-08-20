В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге бытовки

Накануне вечером, 19 августа около 21:50 к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация от прохожего о возгорании бытовки, расположенной напротив остановки в дер. Старое Гарколово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя Чувашской Республики, который совершил поджог из хулиганских побуждений.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленника поместили в золятор на основании ст. 91 УПК РФ.