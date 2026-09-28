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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти

В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемого в серии краж ювелирных изделий из частных домов

16 сентября в полицию поступили заявления о двух кражах из частных домов в Тосненском и Ломоносовском районах Ленобласти. В первом случае вор проник в дом в СНТ «Пушкинское», выдавив оконную раму, и похитил украшения на 540 тысяч рублей. Во втором — он разбил окно на первом этаже в деревне Низино и забрал ювелирные изделия, серебряные приборы и часы, ущерб составил 306 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, совместно с оперативниками ГУУР МВД России при поддержке патрульно-постовой службы полиции задержали 32-летнего гражданина соседнего государства, подозреваемого в этих преступлениях.

При обыске в гостинице на 6-й Жерновской улице у него изъяты похищенные вещи — украшения, приборы и часы. Подозреваемому назначена подписка о невыезде. Ведется следствие для выявления других эпизодов его деятельности.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности.


Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, Ломоносовский район, кража, видео
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