В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти

16 сентября в полицию поступили заявления о двух кражах из частных домов в Тосненском и Ломоносовском районах Ленобласти. В первом случае вор проник в дом в СНТ «Пушкинское», выдавив оконную раму, и похитил украшения на 540 тысяч рублей. Во втором — он разбил окно на первом этаже в деревне Низино и забрал ювелирные изделия, серебряные приборы и часы, ущерб составил 306 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, совместно с оперативниками ГУУР МВД России при поддержке патрульно-постовой службы полиции задержали 32-летнего гражданина соседнего государства, подозреваемого в этих преступлениях.

При обыске в гостинице на 6-й Жерновской улице у него изъяты похищенные вещи — украшения, приборы и часы. Подозреваемому назначена подписка о невыезде. Ведется следствие для выявления других эпизодов его деятельности.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности.



