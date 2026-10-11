В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы

Ранним утром 11 октября, примерно в 03:00, правоохранительные органы получили информацию о дорожном инциденте, произошедшем по адресу: проспект Ленина, дом 103, в Красном Селе. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки «Фольксваген Пассат» допустил столкновение с бордюрным камнем, являющимся частью мемориального комплекса воинской славы, после чего транспортное средство врезалось в ступени памятника.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Представители Госавтоинспекции задержали гражданина, управлявшего указанным автомобилем. Им оказался 31-летний мужчина, который управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный был доставлен в территориальное отдел полиции. По факту произошедшего в отношении нарушителя составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теперь данному лицу может быть назначено наказание в виде административного ареста, срок которого может достигать тридцати суток.