ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на 69-ом километре федеральной трассы А-118 — Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга — будет закрыт проезд по съезду на М-11. Ограничение полное.

Причина — устранение просадок в зонах примыкания деформационных швов. Работы проведут с 05:00 24 ноября до 8:00 25 ноября. На это время движение автомобилей по съезду с внешнего кольца КАД на скоростную федеральную дорогу Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» в сторону Москвы будет полностью остановлено. Об этом заявил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Схема организации дорожного движения на участке утверждена и согласована в установленном порядке — работы выполнят в точном соответствии с ней.

Место производства работ обезопасят: выставят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, а также смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

На табло переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД появится сообщение о перекрытии съезда.

По словам Пузыревского, съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 «Нева» в направлении Москвы продолжит работать в штатном режиме — без каких-либо ограничений.