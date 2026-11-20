Спикер петербургского парламента Александр Бельский вместе с депутатом Госдумы РФ Екатериной Кондратьевой вручил нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы». Наградой отмечены граждане, которые активно поддерживают бойцов – участников специальной военной операции. К церемонии присоединились депутаты ЗС СПб Георгий Журавлёв и Антон Соловьёв.

Знак учреждён как поощрение для тех, кто помогает военнослужащим на передовой и в госпиталях. Сюда же относится организация сборов и доставки гуманитарных грузов, поддержка семей бойцов, развитие волонтёрских инициатив. Кроме того, награда отмечает людей, привлекающих к такой работе бизнес, общественные организации и учреждения.

В числе награждённых – представители общественных организаций, духовенства, образовательных учреждений, бизнеса и волонтёрского сообщества. Их вклад в поддержку участников СВО включает организацию и отправку гуманитарной помощи, передачу автомобилей и необходимого оборудования. Также это поддержка раненых военнослужащих, помощь семьям бойцов и развитие благотворительных и волонтёрских проектов.