В Петродворцовом районе мигрант ударил ножом своего соотечественника

Накануне ранним утром, 26 августа около 06:35 к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила телефонограмма о том, что около 4 часов утра в больницу неизвестным лицом доставлен 34-летний гражданин сопредельного государства в тяжелом состоянии с множественными проникающими колото-резаными ранениями.

В тот же день полицейские установили и задержали в городе Петергоф на Первомайской улице причастного к указанному преступлению. Установлено, что 37-летний земляк пострадавшего, проживающий без регистрации в Выборге, находясь на территории промзоны на Гостилицком шоссе, в результате распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта, нанес ножевые ранения своему оппоненту.

В отделе полиции в отношении задержанного составили административный протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима, он помещен в помещение для административно-задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.