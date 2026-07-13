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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга женщина ранила ножом сожителя во время ссоры

В центре Петербурга женщина ранила ножом сожителя во время ссоры

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Центральном районе Петербурга полицейские задержали женщину, ранившую сожителя во время ссоры

11 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что во дворе одного из домов на 8-й Советской улице женщина нанесла мужчине ножевые ранения.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что во время внезапно возникшей ссоры между 32-летней женщиной и ее 33-летним сожителем — гражданами одного из государств ближнего зарубежья — женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений. 

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в состоянии средней степени тяжести. 

По горячим следам сотрудники полиции задержали участницу конфликта и доставили ее в отдел полиции. 

В отношении женщины составили административный материал по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства. Она была направлена в помещение для административно задержанных лиц. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение, мигранты
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