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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача

В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция Петербурга применила табельное оружие для задержания пьяного водителя с криминальным прошлым.

Полиция Петербурга применила табельное оружие для задержания пьяного водителя с криминальным прошлым.

Поздно вечером на Октябрьской набережной экипаж ДПС подал сигнал об остановке иномарке, однако водитель проигнорировал законное требование. Мужчина резко увеличил скорость и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД и подвергая опасности окружающих.

Чтобы остановить опасную езду, инспекторы открыли предупредительный огонь в воздух, а затем произвели прицельные выстрелы по колесам беглеца. В результате задержания на территории города Кудрово транспортное средство было остановлено.

Водитель попытался спастись бегством, но был задержан спустя несколько минут. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за различные преступления. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но категорически отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов. Его автомобиль эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

Все по теме: Невский район, погоня, стрельба, табельное оружие
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