В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поздним вечером 2 июля, около 22:15 возле дома 17 по улице Победы в городе Тихвин экипажем Госавтоинспекции для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля «Вольксваген Пассат», однако водитель, увидев полицейских попытался скрыться.

Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя, который на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке не реагировал, а увеличив скорость, создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки транспортного средства на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О Полиции» полицейскими было принято решение применить табельное оружие, выстрелив сначала вверх, а потом по колесам иномарки.

В 22:30 около дома 13 в деревне Мележегская Горка Тихвинского района Ленобласти автомобиль был остановлен. На месте происшествия правоохранители задержали 34-летнего водителя, который управлял иномаркой без водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате применения оружия пострадавших нет.

В отношении задержанного составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.12, ч. 2, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.