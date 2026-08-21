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Питерец.ру » Происшествия » В Луге водитель BMW устроил опасный дрифт на парковке торгового центра

В Луге водитель BMW устроил опасный дрифт на парковке торгового центра

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Госавтоинспекция Лужского района: дрифт на парковке — не развлечение, а серьёзное нарушение 

В ночь на 17 августа 2026 года в Лужском районе Ленинградской области произошел инцидент, привлекший внимание Госавтоинспекции. Сотрудники обратили внимание на водителя BMW M4, который в 01:25 устроил опасное "представление" на парковке торгового центра. 23-летний мужчина, демонстрируя навыки дрифта, выбрал для этого неподходящее место.

Эффектные, но незаконные маневры не остались без внимания. Инспекторы оперативно задержали нарушителя. После беседы с правоохранителями молодой человек осознал свою ошибку, признав, что погоня за зрелищностью была неоправданной. Он выразил раскаяние и пообещал в будущем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не подвергая опасности себя и других участников движения.

Автомобиль BMW M4 был помещен на специализированную стоянку для проверки подлинности идентификационных номеров. В отношении водителя составлено постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Этот случай служит очередным напоминанием о недопустимости опасных экспериментов на дороге. Желание повторить зрелищные трюки из интернета может привести к трагическим последствиям, ведь ни один видеоролик не стоит человеческой жизни.


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