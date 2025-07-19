Под Гатчиной полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя - нарушителя

В поселке Пудость Гатчинского района 18 июля около 23 часов сотрудники ГАИ, проводя оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», попытались остановить для проверки документов автомобиль «Ниссан Премьера». Однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Началось преследование, в ходе которого водитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дороге.

С целью принудительной остановки транспортного средства сотрудники полиции использовали табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. После этого водитель остановил автомобиль, но попытался скрыться, убежав в поле.

Нарушитель был задержан. Им оказался 22-летний житель поселка Ивановка Гатчинского района, у которого были заметны признаки алкогольного опьянения. При проверке документов было установлено, что у задержанного имеется только водительское удостоверение, дающее право на управление грузовыми транспортными средствами.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.1, 12.6, 12.7, 12.14, 12.20, 12.25, 12.26, 12.37, 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.