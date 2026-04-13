В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице

Вечером 8 апреля 2026 года, около 16:00, на улице Гороховой, у дома 64, в Центральном районе Петербурга, водитель BMW спровоцировал опасную дорожную ситуацию, выполнив рискованный занос. Инцидент мог иметь серьезные последствия, но благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД Центрального района водитель был установлен и доставлен в 64-й отдел полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу), части 3 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки ОСАГО) и статье 12.1.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем).

Кроме того, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ. Он задержан согласно статье 91 УПК РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении его водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости намеренных заносов транспортных средств на дороге. Оперативные действия полиции помогли избежать трагических последствий.