В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице

В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице

Опубликовал: Антон78
В Санкт-Петербурге водитель "BMW" совершил опасный маневр и скрылся с места происшествия

Вечером 8 апреля 2026 года, около 16:00, на улице Гороховой, у дома 64, в Центральном районе Петербурга, водитель BMW спровоцировал опасную дорожную ситуацию, выполнив рискованный занос. Инцидент мог иметь серьезные последствия, но благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД Центрального района водитель был установлен и доставлен в 64-й отдел полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу), части 3 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки ОСАГО) и статье 12.1.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем).

Кроме того, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ. Он задержан согласно статье 91 УПК РФ. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении его водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости намеренных заносов транспортных средств на дороге. Оперативные действия полиции помогли избежать трагических последствий.

Похожие публикации

22-10-2020, 11:14
В Ленобласти пьяного водителя полицейские задержали со стрельбой
6-12-2023, 14:53
В Ленобласти полицейские с погоней задерживали пьяного водителя
30-12-2025, 11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
10-01-2022, 09:10
В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
28-01-2025, 20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»

