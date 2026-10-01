В Петербурге прошел Всероссийский молодежный форум «Мы граждане России»

30 сентября в «Невской ратуше» прошел всероссийский молодежный форум «Мы граждане России». Мероприятие собрало свыше 2 тысяч участников из 38 регионов, включая волонтеров, благотворителей, представителей бизнеса и экспертов.

Вице-губернатор Наталья Чечина, выступая от имени главы города Александра Беглова, подчеркнула, что работа с молодежью — стратегический приоритет правительства, а форум стал традиционной площадкой для обсуждения проблем и возможностей молодого поколения.

На открытии присутствовали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и глава Центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Ярослав Зубащенко. Космонавт Сергей Крикалев направил участникам видеообращение.

Дата была приурочена ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Более 70 спикеров провели сессии и мастер-классы по волонтерству, патриотизму, борьбе с экстремизмом, благотворительности, сохранению истории и поддержке молодых семей. Форум, проводящийся с 2024 года, служит диалоговой площадкой между молодежью, властью и бизнесом. Участники также могли бесплатно отправить фирменные открытки через Почту России.