ента новостей

21:00
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
13:19
На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет
12:05
В Ленобласти разводку Ладожского и Лодейнопольского мостов перенесли из-за тумана
12:02
В Петербурге стартует традиционный осенний месячник по благоустройству
11:55
В Ленобласти задержали мужчину за попытку поджога дома в садоводстве «Редан»
11:47
В Петербурге задержан мужчина, ограбивший женщину у банкомата на Заневском проспекте
11:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже автомобиля «Kia Sportage»
11:33
В Шушарах поймали подозреваемого в краже из квартиры на Бухарестской улице
11:22
В Кировске задержан подросток за поджог автомобиля и прицепа
10:46
В Петербурге прошел Всероссийский молодежный форум «Мы граждане России»
23:27
На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»
23:21
На проспекте Энгельса грузовик насмерть сбил женщину
20:37
Выставка «Harley-Davidson. Дух свободы»
12:55
На проспекте Наставников подростки избили и ограбили прохожего
12:51
В Сертолово задержали двух братьев за стрельбу в продуктовом магазине
12:41
В Глажево пьяный мужчина грозился подорвать пиротехническое изделие в магазине
12:30
На трассе «Скандинавия» каршеринг влетел в ограждение. Погибли два человека
12:22
В Петербурге задержаны подозреваемые в ограблении магазина электроники
12:18
Во Фрунзенском районе поймали 30-летнего курьера мошенников
12:13
В Невском районе задержан подозреваемый в конфликте со стрельбой
11:50
В Герценовском университете представили выставку работ памяти китайского художника Цзян Шилуня
11:13
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Сигулда»
10:54
Ладожский мост разведут для прохода катамарана «Центаурус- ІІ»
10:48
На улице Комсомола на пожаре погиб мужчина, ещё двое взрослых и ребенок госпитализированы
23:42
СКА проиграл ЦСКА со счетом 5:6
12:32
В Петербурге начнётся периодическое протапливание с 30 сентября
12:26
В Невском районе задержали 20-летнего курьера мошенников
12:20
В Петербурге задержали водителя электровелосипеда, который скрылся после наезда на 8-летнюю девочку
12:08
Полицейские опубликовали кадры смертельного массового ДТП на КАД
12:00
В Петербурге съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел Всероссийский молодежный форум «Мы граждане России»

В Петербурге прошел Всероссийский молодежный форум «Мы граждане России»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В АОДК «Невская ратуша» прошел Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Мы граждане России»

30 сентября в «Невской ратуше» прошел всероссийский молодежный форум «Мы граждане России». Мероприятие собрало свыше 2 тысяч участников из 38 регионов, включая волонтеров, благотворителей, представителей бизнеса и экспертов.

Вице-губернатор Наталья Чечина, выступая от имени главы города Александра Беглова, подчеркнула, что работа с молодежью — стратегический приоритет правительства, а форум стал традиционной площадкой для обсуждения проблем и возможностей молодого поколения.

На открытии присутствовали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и глава Центрального штаба «Российских Студенческих Отрядов» Ярослав Зубащенко. Космонавт Сергей Крикалев направил участникам видеообращение.

Дата была приурочена ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Более 70 спикеров провели сессии и мастер-классы по волонтерству, патриотизму, борьбе с экстремизмом, благотворительности, сохранению истории и поддержке молодых семей. Форум, проводящийся с 2024 года, служит диалоговой площадкой между молодежью, властью и бизнесом. Участники также могли бесплатно отправить фирменные открытки через Почту России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-09-2026, 20:57
В Петербурге прошел общегородской крестный ход
10-08-2026, 10:20
В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Говорит Ленинградское радио» – дань памяти героям Ленинградской битвы
29-09-2026, 12:32
В Петербурге начнётся периодическое протапливание с 30 сентября
18-09-2026, 12:49
Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа
27-08-2026, 11:03
В Петербурге откроются 1010 детских садов и 687 школ, из них 26 садов и 19 школ – новые
3-09-2026, 11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:19
На трассе «Кола» водитель «Лада Приора» погиб после съезда в кювет
Вчера, 23:27
На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»
Вчера, 23:21
На проспекте Энгельса грузовик насмерть сбил женщину
Вчера, 12:30
На трассе «Скандинавия» каршеринг влетел в ограждение. Погибли два человека
Наверх